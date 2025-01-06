В Курской области наши бойцы ВДВ смогли захватить командно-штабное американское авто, которое принадлежало ВСУ.
"Маркировка 2-69 — 2-й батальон 69-го бронетанкового полка армии США", — сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
Журналисты подтвердили то, что российские солдаты захватили американскую машину в ходе наступления под Курском. На технике даже не замазали маркировку перед тем, как передать ее Киеву.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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