США не шифруются: бойцы ВДВ захватили американскую машину под Курском

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Курской области наши бойцы ВДВ смогли захватить командно-штабное американское авто, которое принадлежало ВСУ.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

"Маркировка 2-69 — 2-й батальон 69-го бронетанкового полка армии США", — сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Журналисты подтвердили то, что российские солдаты захватили американскую машину в ходе наступления под Курском. На технике даже не замазали маркировку перед тем, как передать ее Киеву.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

