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Силовые структуры » Военные новости

Украинские боевики снова атаковали в Курской области, чтобы навести шуму вокруг Украины. Так считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

"Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Командование ВСУ хочет создать впечатление, что они еще жизнеспособны", — заявил американский военный.

Он добавил, что эта контратака с большой вероятностью ни к чему не приведет, пишет РИА Новости.

Ранее МО заявило, что ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин под Курском.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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