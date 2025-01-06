В США рассекретили истинные цены Украины под Курском

Украинские боевики снова атаковали в Курской области, чтобы навести шуму вокруг Украины. Так считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Командование ВСУ хочет создать впечатление, что они еще жизнеспособны", — заявил американский военный.
Он добавил, что эта контратака с большой вероятностью ни к чему не приведет, пишет РИА Новости.
Ранее МО заявило, что ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин под Курском.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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