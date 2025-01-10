Российские военные при желании могли бы освободить и Одессу. Так считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.
"Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта.
Президент Владимир Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии МО заявил, что ВС РФ освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год, пишет РИА Новости.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.