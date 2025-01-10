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В США паникуют из-за положения ВСУ на фронте

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Силовые структуры » Военные новости

Российские военные при желании могли бы освободить и Одессу. Так считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон

ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

"Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта.

Президент Владимир Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии МО заявил, что ВС РФ освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год, пишет РИА Новости. 

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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