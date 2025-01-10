На Западе назвали важное преимущество Орешника

НАТО не имеет оружия, чтобы противостоять российской ракете "Орешник". Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"У НАТО нет ответа на новейшую российскую ракетную систему "Орешник". Они не могут ее остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этому. Она может нанести удар по любой точке Европы по своему желанию. Медведь пробуждается", — заявил западный журналист.
Напомним, что 21 ноября РФ ударила по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику.
«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.
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