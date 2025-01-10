На Западе назвали важное преимущество Орешника

НАТО не имеет оружия, чтобы противостоять российской ракете "Орешник". Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

"У НАТО нет ответа на новейшую российскую ракетную систему "Орешник". Они не могут ее остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этому. Она может нанести удар по любой точке Европы по своему желанию. Медведь пробуждается", — заявил западный журналист.