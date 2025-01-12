Фраза Владимира Зеленского о президенте РФ Владимире Путине шокировала украинскую журналистику Диану Панченко. Об этом она сообщила в соцсети Х.
Узурпатор власти на Украине ранее сказал, что Путин хочет войти в историю как человек, присоединивший новые территории к стране, которую невозможно победить.
Панченко же считает, что зря Зеленский обвинил российского лидера в присоединении территорий, поскольку Украина могла заключить соглашение еще три года назад.
"Почему Зеленский не договорился в 2022 году, и теперь теряет больше территории, а украинцы гибнут?" — написала журналистка на своей странице.
Напомним, что Путин уже выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.