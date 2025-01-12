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Мнение Зеленского о Путине вызвало шок на Украине

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Фраза Владимира Зеленского о президенте РФ Владимире Путине шокировала украинскую журналистику Диану Панченко. Об этом она сообщила в соцсети Х.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Узурпатор власти на Украине ранее сказал, что Путин хочет войти в историю как человек, присоединивший новые территории к стране, которую невозможно победить.

Панченко же считает, что зря Зеленский обвинил российского лидера в присоединении территорий, поскольку Украина могла заключить соглашение еще три года назад.

"Почему Зеленский не договорился в 2022 году, и теперь теряет больше территории, а украинцы гибнут?" — написала журналистка на своей странице.

Напомним, что Путин уже выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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