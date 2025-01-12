Два высших украинских офицера ликвидированы в Сумской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Наши военные ликвидировали минимум двух высших офицеров ВСУ в следствии удара в направлении Сум. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво

"По неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, порядка десяти ранены. Среди погибших есть как минимум два высших офицера", — цитирует его РИА Новости.

Украинские националисты бьют по гражданским объектам, а ВС РФ в ответ наносят удары по местам расположения личного состава противника, технике и наемникам.

Кроме того, российские военные бьют по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что солдаты ВС РФ не бьют по жилым домам и соцучреждениям.

Уточнения

Офице́р — командир, лицо, занимающее командную или военно-административную должность в вооруженных силах, силовых структурах государства, а также в военизированных организациях, являющееся более или менее самостоятельны начальником в бою и руководителем обучения войск вне боя.

