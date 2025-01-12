Наши военные ликвидировали минимум двух высших офицеров ВСУ в следствии удара в направлении Сум. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"По неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, порядка десяти ранены. Среди погибших есть как минимум два высших офицера", — цитирует его РИА Новости.
Украинские националисты бьют по гражданским объектам, а ВС РФ в ответ наносят удары по местам расположения личного состава противника, технике и наемникам.
Кроме того, российские военные бьют по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что солдаты ВС РФ не бьют по жилым домам и соцучреждениям.
Офице́р — командир, лицо, занимающее командную или военно-административную должность в вооруженных силах, силовых структурах государства, а также в военизированных организациях, являющееся более или менее самостоятельны начальником в бою и руководителем обучения войск вне боя.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.