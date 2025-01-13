Приняли неизбежное: в США заявили, что Украина признала провал в Курской области

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Издание New York Times, ссылаясь на анонимные источники в украинской армии, сообщает о неудачных попытках Вооруженных сил Украины провести контратаки на территории Курской области. По словам одного из военнослужащих, российским войскам удалось в основном пресечь эти наступательные действия.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат ВСУ

Согласно имеющимся сведениям, 5 января украинские подразделения предприняли попытку контрнаступления в направлении населенного пункта Бердин с целью замедлить продвижение российских сил. Однако благодаря слаженным действиям артиллерии и авиации группировки войск "Север", атака была отражена. В ходе боестолкновения было уничтожено два танка, инженерная машина разграждения и семь бронированных машин противника. Сообщается, что потери ВСУ в этом районе за сутки составили до 340 человек.

На следующий день российские военные сорвали еще одну попытку украинских формирований прорваться к селу Большое Солдатское, расположенному в том же регионе.

В течение января Министерство обороны Российской Федерации регулярно информировало об отражении многочисленных контратак со стороны ВСУ в данном районе, что косвенно подтверждает информацию о безуспешных попытках украинской стороны изменить ситуацию на этом участке фронта.