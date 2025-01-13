Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вмешательство извне: в Сербии заявили, что США вынудили Украину вести войну против РФ
Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем
Узнайте, как спасти абрикос от засыхания
Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада
Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды
Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США
Компот или узвар: что подать к семейному ужину

Приняли неизбежное: в США заявили, что Украина признала провал в Курской области

1:26
Силовые структуры » Военные новости

Издание New York Times, ссылаясь на анонимные источники в украинской армии, сообщает о неудачных попытках Вооруженных сил Украины провести контратаки на территории Курской области. По словам одного из военнослужащих, российским войскам удалось в основном пресечь эти наступательные действия.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Согласно имеющимся сведениям, 5 января украинские подразделения предприняли попытку контрнаступления в направлении населенного пункта Бердин с целью замедлить продвижение российских сил. Однако благодаря слаженным действиям артиллерии и авиации группировки войск "Север", атака была отражена. В ходе боестолкновения было уничтожено два танка, инженерная машина разграждения и семь бронированных машин противника. Сообщается, что потери ВСУ в этом районе за сутки составили до 340 человек.

На следующий день российские военные сорвали еще одну попытку украинских формирований прорваться к селу Большое Солдатское, расположенному в том же регионе.

В течение января Министерство обороны Российской Федерации регулярно информировало об отражении многочисленных контратак со стороны ВСУ в данном районе, что косвенно подтверждает информацию о безуспешных попытках украинской стороны изменить ситуацию на этом участке фронта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Туризм
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому Аудио 
Домашний чудо-крем от морщин, который не уступает дорогим аналогам
Красота и стиль
Домашний чудо-крем от морщин, который не уступает дорогим аналогам Аудио 
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Недвижимость
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем
Узнайте, как спасти абрикос от засыхания
Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада
Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды
Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США
Компот или узвар: что подать к семейному ужину
Вынужденный шаг: в США заявили о необходимости снизить призывной возраст на Украине
10 археологических находок Карелии, которые поражают воображение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.