Издание New York Times, ссылаясь на анонимные источники в украинской армии, сообщает о неудачных попытках Вооруженных сил Украины провести контратаки на территории Курской области. По словам одного из военнослужащих, российским войскам удалось в основном пресечь эти наступательные действия.
Согласно имеющимся сведениям, 5 января украинские подразделения предприняли попытку контрнаступления в направлении населенного пункта Бердин с целью замедлить продвижение российских сил. Однако благодаря слаженным действиям артиллерии и авиации группировки войск "Север", атака была отражена. В ходе боестолкновения было уничтожено два танка, инженерная машина разграждения и семь бронированных машин противника. Сообщается, что потери ВСУ в этом районе за сутки составили до 340 человек.
На следующий день российские военные сорвали еще одну попытку украинских формирований прорваться к селу Большое Солдатское, расположенному в том же регионе.
В течение января Министерство обороны Российской Федерации регулярно информировало об отражении многочисленных контратак со стороны ВСУ в данном районе, что косвенно подтверждает информацию о безуспешных попытках украинской стороны изменить ситуацию на этом участке фронта.
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