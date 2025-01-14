Опасная находка: что осталось от дронов ВСУ в двух регионах России?

В Саратовской и Брянской областях после уничтожения беспилотников ВСУ нашли кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около пяти килограммов.
По данным Telegram-канала Shot, остальные беспилотники, которые ликвидировали других регионах нашей страны, могли быть тоже оснащены этими бомбами.
КЗ-6, разработанный в СССР, нужен для пробивания бронированных конструкций, а также нанесения повреждений военному и промышленному оборудованию.
ВСУ ранее использовали аналогичные кумулятивные снаряды для атак на Россию.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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