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Опасная находка: что осталось от дронов ВСУ в двух регионах России?

Силовые структуры » Военные новости

В Саратовской и Брянской областях после уничтожения беспилотников ВСУ нашли кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около пяти килограммов.

Дрон
Фото: armyinform.com.ua by Armyinform.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дрон

По данным Telegram-канала Shot, остальные беспилотники, которые ликвидировали других регионах нашей страны, могли быть тоже оснащены этими бомбами.

КЗ-6, разработанный в СССР, нужен для пробивания бронированных конструкций, а также нанесения повреждений военному и промышленному оборудованию.

ВСУ ранее использовали аналогичные кумулятивные снаряды для атак на Россию.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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