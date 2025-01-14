Немцы рассекретили, что вошло в новый пакет помощи Киеву

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Германия сообщила о выделении нового пакета военной помощи Украине. Что в него вошло?

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Киеву отправят: 20 бронеавтомобилей MRAP и более 700 БПЛА разных типов. Об этом сообщили на сайте кабмина ФРГ.

Также на Украину доставили 600 оснащённых вооружением БПЛА HF-1, 50 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями для них, 46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 43 разведывательных беспилотника Songbird.

Еще в помощь ВСУ отправили боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 19 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра, сообщает РИА Новости.

Напомним, по мнению властей России, поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают НАТО в конфликт.