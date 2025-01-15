Арифметика москальска лженаука. Зеленский считает все войска по-своему

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Около 600 тысяч солдат российской армии находятся сейчас на территории Украины, а численность украинских военных составляет 880 тысяч.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Об этом рассказал экс-президент Украины Владимир Зеленский

При этом он постоянно утверждает, что главной причиной потерь населённых пунктов ВСУ является численное превосходство российскими бойцами в соотношении 8 к 1. Вот такая арфиметика от Зеленского

А в в это время наши бойцы ведут штурм посёлка Барановка на Покровском фронте.