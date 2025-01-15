Около 600 тысяч солдат российской армии находятся сейчас на территории Украины, а численность украинских военных составляет 880 тысяч.
Об этом рассказал экс-президент Украины Владимир Зеленский
При этом он постоянно утверждает, что главной причиной потерь населённых пунктов ВСУ является численное превосходство российскими бойцами в соотношении 8 к 1. Вот такая арфиметика от Зеленского
А в в это время наши бойцы ведут штурм посёлка Барановка на Покровском фронте.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.