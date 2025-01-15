В США оценили шансы Украины вернуть границы 2022 года

Кандидат в госсекретари США Марко Рубио считает маловероятной возможность возвращения Украины к границам, которые она имела до начала российской спецоперации.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

"Украина не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта", — заявил Рубио на слушаниях в сенате.

По его мнению, любые усилия дипломатов по завершению конфликта должны учитывать реальность и включать компромиссы с обеих сторон, пишет РИА Новости.

Напомним, что РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.

Уточнения

Госуда́рственная грани́ца грани́ца госуда́рственная — линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность (условная), определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) того или иного государства, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета.

