Кремль играет поляками! Разведчик рассказал, что Варшава недооценивает интеллект русских

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские спецслужбы и их белорусские союзники все больше активничают в Польше. Так считает отставной польский разведчик Марцин Фалинский, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Польский флаг

Разведчик уверен, что в Польше недооценивают интеллект русского народа.

"За много лет наши политики не признавали эту информацию. На мой взгляд, русские, имея своих агентов влияния в сфере нашей внутренней политики, годами продвигают подход, направленный на ослабление Польши и её евроатлантических связей", — отметил он.

Фалинский уверен, что "хаос важен для россиян". При этом, не играет роли, кто является причиной этого бардака.

Левые или правые, противники прививок или пограничные активисты.

"Приветствуются все нарушители! Чем больше путаницы, тем лучше. Кремль играет нами", — заключил он.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



