Немцы сообщили о старте операции НАТО против России: как ответят власти РФ?

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Немецкое издание Junge Welt пишет, что страны НАТО создают структуру для борьбы с Россией в Балтийском море. Александр Камкин, германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова рассказал Pravda. Ru об операции "Северный страж" и ответе России на угрозу со стороны альянса.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

"Такие маневры преследуют целью отработку действий военно-морских сил НАТО по возможной блокаде России, а именно Финского залива и Калининграда. Таким образом, превращение Балтийского моря полностью в водный массив под контролем данного военного блока", — рассказал Камкин.

По его словам, военные НАТО, скорее всего, будут отрабатывать в Балтийском море постановку минных заграждений, различные разведывательные миссии, борьбу с потенциальными российскими подлодками.

"Также возможна и блокада для коммерческих судов, как это, например, было в случае с высадкой финских военнослужащих на российский танкер", — добавил эксперт.

Фактически, как отметил Камкин, НАТО под предлогом обеспечения безопасности на самом деле идёт против России. А Россия, в свою очередь, не оставит такие действия без ответа.

"Это затрагивает жизненные интересы Российской Федерации. Это и экспорт из терминала Усть-Луга, и паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом, не говоря уже о рыболовстве и других аспектах, связанных с освоением водных ресурсов Балтики. Поэтому возможно дополнительное размещение сил в Калининградской области либо непосредственно в Ленинградском военном округе. Я думаю, без ответа подобный демарш НАТО не останется", — заключил эксперт.

Уточнения

Балти́йское мо́ре — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы). Относится к бассейну Атлантического океана.

