Ответили за Кубань: Россия нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные нанесли ответный групповой удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета PrSM

Удар стал ответом за то, что украинские военные атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow компрессорную станцию на Кубани.

Ранее стало известно, что 15 января ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛП по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры. Благодаря ей работает украинский ВПК, пишет РИА Новости.

Уточнения

Куба́нь (адыг lang="ady">Пшызэ, укр. Кубань) — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинска.

