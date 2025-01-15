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Ответили за Кубань: Россия нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины

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Силовые структуры » Военные новости

Российские военные нанесли ответный групповой удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Ракета PrSM
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета PrSM

Удар стал ответом за то, что украинские военные атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow компрессорную станцию на Кубани.

Ранее стало известно, что 15 января ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛП по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры. Благодаря ей работает украинский ВПК, пишет РИА Новости.

Уточнения

Куба́нь (адыг   lang="ady">Пшызэ, укр. Кубань) — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинска. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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