Ответили за Кубань: Россия нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины

Российские военные нанесли ответный групповой удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Удар стал ответом за то, что украинские военные атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow компрессорную станцию на Кубани.
Ранее стало известно, что 15 января ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛП по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры. Благодаря ей работает украинский ВПК, пишет РИА Новости.
Куба́нь (адыг
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