Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский резко предупредил европейские страны, что реакция Киева на любые переговоры с Россией без участия Украины, будет острой. Он отметил, что без украинской армии Европа не сможет противостоять России и потребовал увеличения поставок оружия. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал эти заявления для NewInfo.Ru.
По его словам, роль Зеленского — "постоянно выступать против смягчения ситуации".
Зеленский ранее раскритиковал кандидата в президенты Польши, Кароля Навроцкого, за его позицию против членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
"В отличие от позиции Зеленского, кандидаты на руководящие посты в Соединенных Штатах открыто говорят о готовности к переговорам с Россией без участия Украины", — отметил Брутер.
Он добавил, что слова Зеленского не стоит воспринимать всерьез, а Запад всегда готов пожертвовать Украиной ради собственных интересов. Европа стремится обезопасить себя от конфликта с РФ.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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