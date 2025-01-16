Запад готов пожертвовать Украиной ради своих интересов, — эксперт Брутер

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский резко предупредил европейские страны, что реакция Киева на любые переговоры с Россией без участия Украины, будет острой. Он отметил, что без украинской армии Европа не сможет противостоять России и потребовал увеличения поставок оружия. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал эти заявления для NewInfo.Ru.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

По его словам, роль Зеленского — "постоянно выступать против смягчения ситуации".

Зеленский ранее раскритиковал кандидата в президенты Польши, Кароля Навроцкого, за его позицию против членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

"В отличие от позиции Зеленского, кандидаты на руководящие посты в Соединенных Штатах открыто говорят о готовности к переговорам с Россией без участия Украины", — отметил Брутер.

Он добавил, что слова Зеленского не стоит воспринимать всерьез, а Запад всегда готов пожертвовать Украиной ради собственных интересов. Европа стремится обезопасить себя от конфликта с РФ.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

