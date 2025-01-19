Крылья не помогли — ВС РФ ликвидировали датского инструктора F-16

2:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге, Днепропетровская область, ликвидирован датский пилот Йепп Хансен, инструктор по F-16.

Фото: Вадим Савицкий Истребитель F-16

Российские источники сообщают, что Хансен, обладавший богатым опытом пилотирования F-16, обучал украинских военных. Удар "Искандер-М" практически уничтожил этаж здания университета, которое использовалось как казарма.

Дания и Нидерланды стали первыми странами, передавшими Украине американские истребители F-16. Эти самолеты, приобретенные в 1980-х годах, были списаны после закупки Данией и Нидерландами современных F-35A. Первая партия прибыла 1 августа прошлого года. Уже 26 августа ВВС Украины потеряли один из истребителей при невыясненных обстоятельствах, что было подтверждено спустя три дня. Обе страны разрешили Украине использовать F-16 для атак на российскую территорию. Небольшая дальность полета, устаревшее оборудование и отсутствие дальнобойного вооружения ограничивают эффективность истребителей в этом контексте.

Предполагается, что истребители пройдут модернизацию и будут оснащены ракетами большой дальности. США рассматривают возможность поставки крылатых ракет JASSM, что может существенно увеличить их боевой потенциал. F-16 значительно отличаются от истребителей четвертого поколения ВВС Украины, таких как МиГ-29.

Это вызывает сомнения в способности украинских пилотов быстро освоить новую технику и порождает предположения о возможном участии пилотов-наемников из стран НАТО. Подобные вопросы возникали и в отношении других сложных систем вооружения, например, ЗРК Patriot, которые были переданы Украине быстрее, чем украинские расчеты смогли пройти обучение

Уточнения

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Распространенное прозвище самолёта в строевых частях USAF — «Viper» (русс. Гадюка)

