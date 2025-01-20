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Украинцы устроили Бучу под Курском: расстреляны мирные жители

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные под Курском устроили "Бучу". Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Военные ВСУ
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Военные ВСУ

В Курской области нашли тела расстрелянных мирных жителей. Найдены пять тел мирных жителей Русского Поречного в одном подвале — пожилые женщины и старики. Еще двое — немолодая пара.

"У них были связаны руки. Были видны гематомы, похоже, их избивали. Кто-то был расстрелян, кто-то погиб от осколков гранат, которыми их забросали”, — рассказал боец подразделения "Странника" 352 полка.

Похожие события произошли почти три года назад в Буче: темные подвалы, замученные гражданские, которых заподозрили в сотрудничестве с ВС РФ, сообщает KP. RU.

Трагедия в Русском Поречном, скорее всего, не единственная. Сколько еще таких подвалов на оккупированной территории? Сколько расстрелянных по полям и лесным тропам? Однако для западного зрителя подготовили картинку не с убитыми мирными жителями, а с добрыми бойцами, которые делятся своим хлебом с жителями Суджи.

Уточнения

Резня́ в Бу́че (укр. Бучанська різанина) — массовое убийство мирных граждан, сопровождавшееся случаями мародёрства, похищений и пыток, совершённое в марте 2022 года в городе Буча Киевской области и его окрестностях..

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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