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Новая волна мобилизации 2025 года: эксперт ответил, могут ли снова её объявить

Силовые структуры » Военные новости

После того, как президент России Владимир Путин заявил о призыве резервистов на военные сборы, народ волнительно начал ждать и новую "волну мобилизации". О возможных мобилизационных планах в РФ рассказал политолог, военный эксперт Александр Чугай.

Снайпер ВС РФ
Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

"Сейчас никакой нужды в новой мобилизационной волне нет. Россия продолжает СВО и успешно продвигается по множеству направлений ежедневно. Порядка тысячи человек каждый день добровольно приходят в военные комиссариаты, чтобы заключить контракт", — рассказал эксперт.

По его словам, мужчины должны оставаться готовыми к защите своей страны, так как потенциальные угрозы со стороны враждебных государств возможны в будущем.

"Всем россиянам нужно быть готовыми к будущим вызовам. Мы прекрасно видим милитаристские настроения в Европе. Наблюдаем и за будущей администрацией президента США Трампа, высказываются идеи о включении в состав США таких территорий, как Гренландия и Канада", — цитирует его Сиб. фм.

Уточнения

Мобилиза́ция (мобилизацио́нное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в боевую готовность.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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