Украинцы стреляли по нему из танка: как русский солдат чудом выжил на СВО?

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Еще в 2024 году произошла эта необычная история. Однако она стала известна только сейчас. Русский боец смог каким-то чудом спастись после того, как в него стреляли из танка.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Бригада под командованием бойца с позывным "Катунь" попала под обстрел украинской армии. Снаряд от танка попал в стену дома, где укрывался наш солдат. Взрывная волна была настолько мощная, что мужчина пробил собой две стены. Травмы бойца были крайне тяжелыми, но его успели доставить в госпиталь, однако сердце солдата остановилось.

"Врач потрогал меня, а я уже холодный. Прицепили аппарат, чтобы проверить, а показателей никаких, я мертв. А дальше все просто — в пакет и в морг. Что было дальше — медики до сих пор пытаются объяснить", — рассказал солдат.

По словам самого бойца, он почувствовал холод, когда очнулся в мешке для мертвецов, а когда выбрался оттуда, напугал солдатика. Тот при виде живого покойника потерял сознание.

Как позже ему объяснил врач, такой случай бывает один на миллион. После успешного выздоровления "Катунь" вернулся на СВО, и даже спас от гибели своего друга, пишет KP. RU.