План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам

Пленный украинский солдат Дмитрий Вербицкий рассказал, что вступил в ряды ВСУ намеренно, чтобы сдаться и попасть в Россию.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International ВСУ

Спустя год после начала СВО Вербицкий оказался в исправительной колонии. Его осудили за мародёрство.

Еще через год туда приехали военные, которые предложили заключённым подписать контракт с Вооружёнными силами Украины. Дмитрий согласился, не раздумывая, так как он мечтал оказаться в России.

Мужчина придумал план: он собирался прямо с фронта во время боя сдаться в плен русским военным.

"Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, — ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь", — признался пленный.

После подготовки Вербицкого отправили под Сумы, а затем — в Курскую область. Там мужчина и сдался российским подразделениям группировки "Север", сообщает "Царьград".