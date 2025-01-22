Самоконтроль или страх за свое существование — политолог Ищенко о перспективе ударов по АЭС

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело", осветил причины, по которым Вооруженные силы Украины не предприняли попыток атаковать российские атомные электростанции с использованием дронов-камикадзе или западных дальнобойных ракет.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ запорожская аэс

По мнению Ищенко, украинским властям важно не только вызвать негодование среди российского населения, но и сохранить поддержку западных стран. Он отметил, что атака на АЭС сопряжена с множеством сложностей.

Во-первых, такие объекты, как Курчатовская и Десногорская атомные электростанции, обладают высокоэффективными средствами противовоздушной и противоракетной обороны, что значительно усложняет возможность успешного нападения. В отличие от промышленных объектов или городской инфраструктуры, атомные станции защищены более тщательно.

Кроме того, Ищенко подчеркнул чувствительность западных государств к вопросам экологии и безопасности. Любая атака на ядерные объекты может привести к непредсказуемым последствиям, таким как распространение радиоактивных материалов, что вызовет международное осуждение. Запад также стремится избежать эскалации конфликта до ядерного уровня, поэтому поддержка Украины включает в себя сдержанность в отношении подобных целей.

Политолог добавил, что атака на АЭС могла бы привести к выходу боевых действий на опасный ядерный порог, чего никто не желает. По его мнению, украинские власти, скорее всего, рассчитывают на дальнейшую поддержку Запада и надеются на стабилизацию фронта, что вынуждает их избегать действий, способных привести к обострению конфликта.

Таким образом, Ищенко пришел к выводу, что отсутствие попыток атаковать российские атомные электростанции связано с сочетанием стратегических, оборонительных и международных факторов, а также с надеждой Украины на поддержку со стороны западных союзников.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

