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Самоконтроль или страх за свое существование — политолог Ищенко о перспективе ударов по АЭС

2:02
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело", осветил причины, по которым Вооруженные силы Украины не предприняли попыток атаковать российские атомные электростанции с использованием дронов-камикадзе или западных дальнобойных ракет.

запорожская аэс
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
запорожская аэс

По мнению Ищенко, украинским властям важно не только вызвать негодование среди российского населения, но и сохранить поддержку западных стран. Он отметил, что атака на АЭС сопряжена с множеством сложностей.

Во-первых, такие объекты, как Курчатовская и Десногорская атомные электростанции, обладают высокоэффективными средствами противовоздушной и противоракетной обороны, что значительно усложняет возможность успешного нападения. В отличие от промышленных объектов или городской инфраструктуры, атомные станции защищены более тщательно.

Кроме того, Ищенко подчеркнул чувствительность западных государств к вопросам экологии и безопасности. Любая атака на ядерные объекты может привести к непредсказуемым последствиям, таким как распространение радиоактивных материалов, что вызовет международное осуждение. Запад также стремится избежать эскалации конфликта до ядерного уровня, поэтому поддержка Украины включает в себя сдержанность в отношении подобных целей.

Политолог добавил, что атака на АЭС могла бы привести к выходу боевых действий на опасный ядерный порог, чего никто не желает. По его мнению, украинские власти, скорее всего, рассчитывают на дальнейшую поддержку Запада и надеются на стабилизацию фронта, что вынуждает их избегать действий, способных привести к обострению конфликта.

Таким образом, Ищенко пришел к выводу, что отсутствие попыток атаковать российские атомные электростанции связано с сочетанием стратегических, оборонительных и международных факторов, а также с надеждой Украины на поддержку со стороны западных союзников.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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