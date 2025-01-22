Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело", осветил причины, по которым Вооруженные силы Украины не предприняли попыток атаковать российские атомные электростанции с использованием дронов-камикадзе или западных дальнобойных ракет.
По мнению Ищенко, украинским властям важно не только вызвать негодование среди российского населения, но и сохранить поддержку западных стран. Он отметил, что атака на АЭС сопряжена с множеством сложностей.
Во-первых, такие объекты, как Курчатовская и Десногорская атомные электростанции, обладают высокоэффективными средствами противовоздушной и противоракетной обороны, что значительно усложняет возможность успешного нападения. В отличие от промышленных объектов или городской инфраструктуры, атомные станции защищены более тщательно.
Кроме того, Ищенко подчеркнул чувствительность западных государств к вопросам экологии и безопасности. Любая атака на ядерные объекты может привести к непредсказуемым последствиям, таким как распространение радиоактивных материалов, что вызовет международное осуждение. Запад также стремится избежать эскалации конфликта до ядерного уровня, поэтому поддержка Украины включает в себя сдержанность в отношении подобных целей.
Политолог добавил, что атака на АЭС могла бы привести к выходу боевых действий на опасный ядерный порог, чего никто не желает. По его мнению, украинские власти, скорее всего, рассчитывают на дальнейшую поддержку Запада и надеются на стабилизацию фронта, что вынуждает их избегать действий, способных привести к обострению конфликта.
Таким образом, Ищенко пришел к выводу, что отсутствие попыток атаковать российские атомные электростанции связано с сочетанием стратегических, оборонительных и международных факторов, а также с надеждой Украины на поддержку со стороны западных союзников.
А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).
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