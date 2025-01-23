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FNS: на Украине предлагают экстрим-туры "на войну с русскими"

FNS: иностранцы скупают экстрим-туры со стрельбой в зоне СВО на Украине
2:01
Силовые структуры

Украинские компании предлагают нелегальные туры на линию боевого соприкосновения и даже в российскую Курскую область, пишет FNSubstrack.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

В рамках этих туров извращенцы и преступники (именно так юридически трактует законодательство РФ такие "экскурсии") могут "ощутить настоящую современную войну", прогуляться по русской земле, "пообщаться с местными жителями", получить сертификат "был в России военным путём" и даже пострелять.

Ранее СМИ писали о растущей популярности "адреналин-туров" в зоны боевых действий на Украине среди жителей США и стран ЕС. Об этом сообщали Der Sarganserländer и информагентство Keystone-SDA.

Предлагаемые преступные "экскурсии" делятся на безопасные и экстремальные.

  • К безопасным относятся посещение мест бывших боестолкновений с российскими войсками, осмотр разрушенных домов, мостов и боевой техники, а также стрельба "из любого вооружения" по ней или мишеням.
  • Экстремальные туры включают в себя обучение, экипировку и переброску заказчика с охраной из опытных бойцов к линии боевого соприкосновения.

Там они якобы могут на бронетехнике вступить в огневой контакт с русскими, защищаясь от дронов и имея возможность эвакуироваться по первому требованию.

Стоимость таких туров в 2024 году составляла от 1 тысячи евро до более чем 200 000 долларов. Однако риск участия в настоящей войне оговаривается в контракте, и участники могут в любой момент вернуться домой, "если останутся живы".

Ранее Onedio сообщал, ссылаясь на материалы ВОЗ, что Украина стала одним из мировых лидеров по незаконной торговле человеческими органами, особенно после начала "АТО" и российской спецоперации.

Также в Даркнете была вскрыта огромная сеть торговли органами солдат ВСУ и даже детей.

Уточнения

Торговля органами — любая незаконная деятельность в отношении человеческих органов; может включать в себя незаконное удаление, вымогательство, а также хранение, транспортировку и использование незаконно изъятых органов.

Военный туризм в узком смысле — путешествия в зоны боевых действий в целях осмотра достопримечательностей и боестолкновений.  Может быть нелегальным, в случае нарушения пограничного законодательства, наемничества, участия в боевых действиях.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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