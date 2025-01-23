FNS: на Украине предлагают экстрим-туры "на войну с русскими"

Украинские компании предлагают нелегальные туры на линию боевого соприкосновения и даже в российскую Курскую область, пишет FNSubstrack.
В рамках этих туров извращенцы и преступники (именно так юридически трактует законодательство РФ такие "экскурсии") могут "ощутить настоящую современную войну", прогуляться по русской земле, "пообщаться с местными жителями", получить сертификат "был в России военным путём" и даже пострелять.
Ранее СМИ писали о растущей популярности "адреналин-туров" в зоны боевых действий на Украине среди жителей США и стран ЕС. Об этом сообщали Der Sarganserländer и информагентство Keystone-SDA.
Предлагаемые преступные "экскурсии" делятся на безопасные и экстремальные.
Там они якобы могут на бронетехнике вступить в огневой контакт с русскими, защищаясь от дронов и имея возможность эвакуироваться по первому требованию.
Стоимость таких туров в 2024 году составляла от 1 тысячи евро до более чем 200 000 долларов. Однако риск участия в настоящей войне оговаривается в контракте, и участники могут в любой момент вернуться домой, "если останутся живы".
Ранее Onedio сообщал, ссылаясь на материалы ВОЗ, что Украина стала одним из мировых лидеров по незаконной торговле человеческими органами, особенно после начала "АТО" и российской спецоперации.
Также в Даркнете была вскрыта огромная сеть торговли органами солдат ВСУ и даже детей.
Торговля органами — любая незаконная деятельность в отношении человеческих органов; может включать в себя незаконное удаление, вымогательство, а также хранение, транспортировку и использование незаконно изъятых органов.
Военный туризм в узком смысле — путешествия в зоны боевых действий в целях осмотра достопримечательностей и боестолкновений. Может быть нелегальным, в случае нарушения пограничного законодательства, наемничества, участия в боевых действиях.
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