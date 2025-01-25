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Украина лишится всего! Фицо предрёк будущее Киева

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Силовые структуры » Военные новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Украина может потерять одну треть территории из-за конфликта с Россией. Остальные же земли займут иностранные войска.

Украинский флаг
Фото: flickr.com by Схакиров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинский флаг

"Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятки и сотни тысяч погибших?" — сказал премьер в эфире "Субботних диалогов".

Он считает, что ответ на этот вопрос "в ближайшее время" должны дать сами граждане Украины.

Ранее Фицо предсказал, что Киев "заплатит за западную авантюру огромную цену". Он имел ввиду земли и присутствие миротворцев.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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