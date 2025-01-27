Эволюция АК: Калашников продолжает совершенствовать легендарное оружие

2:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В пресс-службе концерна "Калашников" 27 января сообщили о создании двух новых версий знаменитого автомата АК-12 — укороченной и малогабаритной. Об этом пишут Известия.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ солдат

Данные модели впервые будут представлены широкой публике на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая состоится в феврале в Абу-Даби (ОАЭ).

Представители компании отметили, что модификации, получившие названия АК-12К (укороченная) и АК-12СК (малогабаритная), отличаются улучшенными эргономическими, техническими и эксплуатационными характеристиками. Обе модели разработаны под патрон калибра 5,45х39 мм и предназначены для поражения живой силы противника.

В концерне уточнили, что магазины АК-12К и АК-12СК вмещают 30 патронов. Кроме того, в комплектацию автоматов входит прибор малошумной стрельбы (ПМС), масса которого не превышает 0,8 кг. Длина АК-12К в боевом положении составляет 810 мм, а его вес — 3,4 кг. Параметры АК-12СК немного отличаются: длина 750 мм, вес — 3,2 кг.

Создатели подчеркивают, что модификации автомата были усовершенствованы с учетом опыта его применения в ходе специальной военной операции.

Стоит отметить, что в декабре 2023 года была анонсирована первая поставка модернизированных с учетом опыта СВО автоматов АК-12 в российские войска. Тогда же в концерне сообщили, что АК-12 принят на вооружение органами внутренних дел, а объем поставок данного оружия за прошлый год вырос почти в два раза. 30 августа 2024 года в концерне заявили о принятии на вооружение Росгвардии усовершенствованной версии автомата Калашникова АК-12, отметив, что эта модель является вершиной развития системы АК.

Уточнения

АК-12 (6П70) — автомат Калашникова образца 2016 года. Под патрон 5.45×39.

