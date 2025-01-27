Ограниченная ядерная война: возможно ли такое столкновение между США и РФ в 2025 году?

Какая в этом году вероятность ограниченного обмена ядерными ударами между Россией и США, объяснил политолог Ростислав Ищенко.
"Вероятность углубления кризиса высока, а насколько возможен быстрый срыв в ядерную конфронтацию сейчас сказать невозможно. Надо посмотреть, как будут развиваться события после начала работы новой администрации США", — цитирует Ищенко "Военное дело".
Он считает, что ядерный кризис может быть и по линии США — Китай. Кроме того, нельзя исключить и вариант ядерной провокации со стороны Англии.
Что такое ограниченный ядерный удар? Политолог объяснил, что это удар не всем ядерным потенциалом сразу, а частью, которая признана достаточной для решения военно-политической задачи, но не должна привести к полномасштабной ядерной войне.
Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.
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