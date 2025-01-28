Стало известно о размещении Японией ракет вблизи Тайбэя

Япония разместила свои ракеты в Тайваньском проливе всего в 150 километрах от Тайбэя, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они описывают обстановку в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Own work, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ япония

Ожидается, что силы обороны Японии продолжат развертывание зенитно-ракетных комплексов типа 03, иначе называемых ЗРК "Чусам", на острове Йонагуни, который является ближайшей территорией Японии к Китаю. Йонагуни находится значительно ближе к резиденции правительства Тайваня, Тайбэю, чем многие другие города острова, всего в 150 километрах, что придает этой территории важное стратегическое значение.

Япония твердо намерена поддерживать позицию правительства Китайской Республики в Тайбэе, которое официально находится в состоянии гражданской войны с материковым Китаем и претендует на то, чтобы быть единственным законным правительством всей китайской нации. Хотя Токио формально признает притязания Пекина на Тайвань, он поддерживает более тесные неофициальные стратегические связи с Тайбэем.

Система Type 03 тесно интегрирована с более широкой сетью противовоздушной обороны Японии, в которой используются американские системы ПВО дальнего действия MIM-104 Patriot и AEGIS, а также с сетями ее союзников по западному блоку, и может предоставлять данные о целеуказании японским и союзническим объектам.

Однако ожидается, что возможности системы по перехвату новых китайских высокоскоростных баллистических ракет и крылатых ракетоносцев, таких как YJ-21, которые летают со скоростью 6 Махов, будут сильно ограничены. Милитаризация Йонагуни представляет собой важную веху в усилиях Японии по более активному вмешательству в обеспечение безопасности Тайваньского пролива и дополняет усилия Соединенных Штатов по значительному укреплению своего военного присутствия вблизи Тайваня.