Давид Арахамия попытался пролоббировать себя в качестве переговорщика от Украины.
Однако ничего не вышло — Трамп хочет встречу лидеров, которую сделает он, записав в историю это событие на себя.
"Дональд Трамп примирил Владимира Путина и Зеленского", — эти заголовки нужны ему.
Также украинские каналы подтверждают информацию, что между Арахамией и Ермаком разгорелась война. Глава ОПУ давно дал команду "топить" команду Арахамии.
Кроме этой тихой войны началась война в регионах между бизнес-группами. Украина опять входит в период перемен и скоро очень многое может поменяться.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?