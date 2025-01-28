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Хочет сам. Трамп отсёк Арахамию в качестве переговорщика от Украины

0:42
Силовые структуры

Давид Арахамия попытался пролоббировать себя в качестве переговорщика от Украины.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Однако ничего не вышло — Трамп хочет встречу лидеров, которую сделает он, записав в историю это событие на себя.

"Дональд Трамп примирил Владимира Путина и Зеленского", — эти заголовки нужны ему.

Также украинские каналы подтверждают информацию, что между Арахамией и Ермаком разгорелась война. Глава ОПУ давно дал команду "топить" команду Арахамии.

Кроме этой тихой войны началась война в регионах между бизнес-группами. Украина опять входит в период перемен и скоро очень многое может поменяться.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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