Хочет сам. Трамп отсёк Арахамию в качестве переговорщика от Украины

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Давид Арахамия попытался пролоббировать себя в качестве переговорщика от Украины.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Однако ничего не вышло — Трамп хочет встречу лидеров, которую сделает он, записав в историю это событие на себя.

"Дональд Трамп примирил Владимира Путина и Зеленского", — эти заголовки нужны ему.

Также украинские каналы подтверждают информацию, что между Арахамией и Ермаком разгорелась война. Глава ОПУ давно дал команду "топить" команду Арахамии.

Кроме этой тихой войны началась война в регионах между бизнес-группами. Украина опять входит в период перемен и скоро очень многое может поменяться.