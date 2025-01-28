Белоруссия фиксирует 15 тысяч украинских военных у границы

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В приграничных районах Украины, непосредственно рядом с границей Белоруссии, наблюдается сосредоточение около 15 тысяч украинских военнослужащих. Информацию об этом публикует портал EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом 28 января сообщил Антон Бычковский, который является официальным представителем Госпогранкомитета Республики Беларусь.

По его словам, в состав этих сил входят подразделения Вооруженных сил Украины, национальной гвардии, полиции и территориальной обороны.

Бычковский уточнил, что на данный момент обстановка у границы остается контролируемой. Белорусские пограничные службы продолжают работать в усиленном режиме, сохраняя бдительность. При этом он отметил, что в последнее время ситуация демонстрирует признаки стабилизации.

Кроме того, представитель Госпогранкомитета заявил, что белорусская сторона готова оперативно возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной, если соответствующий запрос поступит от украинской стороны.

Несмотря на относительное спокойствие, белорусские пограничники продолжают внимательно следить за обстановкой, чтобы обеспечить безопасность в приграничных районах.