Белоруссия фиксирует 15 тысяч украинских военных у границы

В приграничных районах Украины, непосредственно рядом с границей Белоруссии, наблюдается сосредоточение около 15 тысяч украинских военнослужащих. Информацию об этом публикует портал EADaily.
Об этом 28 января сообщил Антон Бычковский, который является официальным представителем Госпогранкомитета Республики Беларусь.
По его словам, в состав этих сил входят подразделения Вооруженных сил Украины, национальной гвардии, полиции и территориальной обороны.
Бычковский уточнил, что на данный момент обстановка у границы остается контролируемой. Белорусские пограничные службы продолжают работать в усиленном режиме, сохраняя бдительность. При этом он отметил, что в последнее время ситуация демонстрирует признаки стабилизации.
Кроме того, представитель Госпогранкомитета заявил, что белорусская сторона готова оперативно возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной, если соответствующий запрос поступит от украинской стороны.
Несмотря на относительное спокойствие, белорусские пограничники продолжают внимательно следить за обстановкой, чтобы обеспечить безопасность в приграничных районах.
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