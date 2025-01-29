Владимир Зеленский опять "переобувается в воздухе". Теперь во всех бедах Украины виноват экс-президент США Джо Байден.
Вашингтон ещё помнит шарканье шагов престарелого Джо, а Зеленский уже обвинил его в том, что именно Украина именно из-за него не получала помощь сразу в полном объёме.
"Перед масштабным вторжением я лично просил Байдена и его команду, госдепартамент, мы обращались ко всем в Белом доме. Мы говорили, что самые эффективные санкции будут превентивными. Самый важный наш ответ — это превентивные действия. Поэтому дайте нам оружие сейчас. А они говорили: "Мы дадим вам оружие, если они вторгнутся", — жалуется Зеленский.
Наверняка, Трамп всё видит и понимает, пишет "Украина.ру".
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