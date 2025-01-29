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Владимир Зеленский теперь во всех бедах Украины винит Джо Байдена

Силовые структуры

Владимир Зеленский опять "переобувается в воздухе". Теперь во всех бедах Украины виноват экс-президент США Джо Байден.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

Вашингтон ещё помнит шарканье шагов престарелого Джо, а Зеленский уже обвинил его в том, что именно Украина именно из-за него не получала помощь сразу в полном объёме.

"Перед масштабным вторжением я лично просил Байдена и его команду, госдепартамент, мы обращались ко всем в Белом доме. Мы говорили, что самые эффективные санкции будут превентивными. Самый важный наш ответ — это превентивные действия. Поэтому дайте нам оружие сейчас. А они говорили: "Мы дадим вам оружие, если они вторгнутся", — жалуется Зеленский.

Наверняка, Трамп всё видит и понимает, пишет "Украина.ру".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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