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Война на истощение — Украина продолжит атаковать Россию беспилотниками

2:02
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ не прекратят атаки дронами на территорию России, включая глубокие районы страны, пока Украина продолжает получать финансовую и военную помощь от Запада. Об этом военный эксперт Михаил Поликарпов рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Киев периодически наносит удары, используя до сотни дронов, как это произошло ночью 29 января, когда Минобороны РФ сообщило о 104 сбитых беспилотниках.

По мнению эксперта, Москве следует наносить удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, независимо от того, причинен ли ущерб России. Он считает необходимым уничтожить инфраструктуру, используемую Киевом для производства дронов. Однако это задача сложная, так как часть беспилотников покупается за границей, а компоненты, поставляемые из-за рубежа, собираются на заводах, некоторые из которых расположены под землёй и способны выдержать ядерный удар.

Подземные цеха, рассчитанные на атомную войну, практически невозможно вывести из строя без использования ядерного оружия. Поэтому необходимо выводить из строя всю критическую инфраструктуру, особенно энергосети, которые перебрасывают электроэнергию из Европы. Мы должны вести работу на всех фронтах, отметил Михаил Поликарпов.

На текущий момент предпосылок для применения ядерного оружия нет. Ведётся война на истощение, но не столько с Украиной, сколько с НАТО, заявил военный эксперт. Противостояние будет долгим, если не рассчитывать на чудо.

Россия выигрывает, поскольку украинская армия постепенно истощается. Хотя военная поддержка Запада может быть бесконечной, заканчиваются люди, способные воевать. Страны НАТО не будут перебрасывать свои войска в Киев, поэтому солдаты на Украине закончатся раньше, чем дроны, заключил Михаил Поликарпов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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