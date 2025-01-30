Независимые западные "мозговые центры" Запада спрогнозировали негативный сценарий для Киева.
Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", это продлится до весны 2026 года, ВСУ с вероятностью в 62 процента потеряет боеспособность, что приведёт к обвалам оборонных рубежей, запустит кейс с внутренними качелями и майданами, что приведёт к капитуляции.
ОПУ знает об этом сценарии, но ему поставлена задача от "спонсоров", рискнуть Украиной ради будущего демпартии, которая готова жертвовать Украиной, ради игры против Трампа.
В противном случае Украина будет слита полностью. Возможно, даже ликвидирована, а по СМИ скажут, что виновата российская гиперзвуковая ракета/киллер и тд.
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