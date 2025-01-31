Bloomberg: Путин заполучает всё больше союзников в ЕС в неподходящее для Украины время

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Путин получает всё больше союзников в Евросоюзе в неподходящее для Украины время.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как быстро меняется политика Европы по отношению к РФ, пишет газета. Ещё вчера Словакия была главным импортером военной помощи Киеву, а уже сегодня Фицо проводит масштабную компанию по остановке помощи Украине.

Bloomberg пишет, что националистический крен в Словакии, Австрии Хорватии, а также Венгрии, серьёзно ставит под вопрос поддержку Украины, нарушая при этом единство с ЕС и НАТО.