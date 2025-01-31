Bloomberg: Путин заполучает всё больше союзников в ЕС в неподходящее для Украины время

Владимир Путин получает всё больше союзников в Евросоюзе в неподходящее для Украины время.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Как быстро меняется политика Европы по отношению к РФ, пишет газета. Ещё вчера Словакия была главным импортером военной помощи Киеву, а уже сегодня Фицо проводит масштабную компанию по остановке помощи Украине.
Bloomberg пишет, что националистический крен в Словакии, Австрии Хорватии, а также Венгрии, серьёзно ставит под вопрос поддержку Украины, нарушая при этом единство с ЕС и НАТО.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!