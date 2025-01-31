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Ростислав Ищенко о ядерной стратегии США и России

Современные технологии России и ядерная стратегия США: взгляд эксперта
2:19
Силовые структуры » Военные новости

Российский политолог Ростислав Ищенко подробно обсудил темы, связанные с экспериментальным запуском гиперзвукового комплекса «Орешник» и американской ядерной стратегией превентивного удара. 

Пусковая установка
Фото: commons.wikimedia.org by Yuriy Lapitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пусковая установка

Отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело»,  эксперт подробно разъяснил причины использования в первых испытаниях не боевой части, а гиперзвуковой «болванки», подчеркнув особенности и потенциал данной технологии.

О возможностях США нанести ядерный удар по России в случае отсутствия у последней ядерного оружия, Ищенко указал на исторический контекст: подобные сценарии рассматривались Вашингтоном даже во времена, когда Советский Союз уже обладал ядерным оружием, но не имел гарантированных средств его доставки. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о многолетней традиции подобных рассуждений в американской военной стратегии. Особое внимание Ищенко уделил американской доктрине превентивного ядерного удара, акцентируя внимание на её ключевых аспектах — внезапности и опережении противника.

В современных условиях, с развитыми системами разведки и спутникового наблюдения, реализация такой стратегии сталкивается с серьезными препятствиями, считает эксперт. Тем не менее американские военные планируют максимально приближать носители к границам потенциального противника, стремясь минимизировать время на принятие решения о контратаке, что, по их расчетам, может привести к параличу реакции противника. В контексте испытаний ракетного комплекса «Орешник» в ноябре 2021 года, Ищенко подчеркнул, что использование гиперзвуковой «болванки» вместо ядерной боеголовки было не случайным. Это решение позволило продемонстрировать уникальные возможности нового оружия, где гиперзвуковая технология обеспечивает разрушительный эффект, сравнимый с фугасным взрывом.

Таким образом, «Орешник» с ядерной боеголовкой, по мнению эксперта, будет способен решать гораздо более масштабные задачи, выходя за рамки конфликтов на уровне Украины, и станет демонстрацией технологического превосходства России.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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