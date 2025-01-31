Ракетный щит России — на Западе оценили российскую разработку

Как сообщает издание MWM, Российская Федерация планирует в скором времени начать серийное производство новой версии баллистической ракеты "Искандер-М". Благодаря увеличенной до тысячи километров дальности полета, эту систему в неофициальной обстановке уже окрестили "Искандер-1000".

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

Сочетание высокой мобильности и точности делает её чрезвычайно опасной для потенциального противника.

Многочисленные источники сообщают, что Россия находится на заключительном этапе подготовки к серийному выпуску новой модификации баллистической ракеты "Искандер-М", официальное обозначение которой пока не разглашается. Предполагается, что дальность новой ракеты будет вдвое превышать дальность оригинальной системы, составляющую 500 километров. Такое увеличение дальности, по всей видимости, будет достигнуто за счет использования нового, более эффективного двигателя, а также увеличения запаса топлива примерно на 15%. Ожидаемая дальность в 1000 километров и послужила основанием для неофициального названия системы — "Искандер-1000".

Первые признаки того, что семейство "Искандеров" ждет пополнение, были замечены в мае 2024 года в видеоролике, посвященном 78-й годовщине ракетного полигона Капустин Яр. По информации российских источников, ракеты предназначены для размещения на самом западном рубеже России — в Калининградской области. Таким образом, в зону их поражения попадет практически вся Центральная и Западная Европа, а также регион Балтийского моря. Российские вооруженные силы рассматривают "Искандер-М" как асимметричное средство сдерживания значительно превосходящих по численности обычных сил НАТО. Комбинация высокой мобильности, точности, разнообразия типов боеголовок и сложной траектории полета, затрудняющей перехват, делает этот комплекс крайне ценным активом.

Изначально дальность российских баллистических ракет 9K720 "Искандер" была ограничена 500 километрами из-за условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако Соединенные Штаты вышли из этого соглашения при первой администрации Дональда Трампа. Ожидается, что новая версия "Искандера" с увеличенной дальностью унаследует все характеристики оригинальной системы. По данным источников, Россия начала вводить в эксплуатацию тактические ракеты увеличенной дальности с конца 2023 года, а в январе 2024 года появились сообщения о размещении северокорейских ракетных комплексов KN-23B. Стоит отметить, что Министерство обороны России не подтверждало эту информацию. Корейские ракеты имеют схожие с "Искандером-М" характеристики полета, но при этом обладают большей дальностью (до 900 км) и несут значительно более мощную боевую часть. Существовали предположения, что KN-23B не поставлялись в Россию, а будут развернуты подразделениями Корейской народной армии для поддержки российской военной операции на Украине.

В ноябре 2024 года Россия представила свою первую отечественную тактическую баллистическую ракету увеличенной дальности под названием "Орешник". Однако эта ракета значительно крупнее и относится к совершенно иной категории из-за дальности полета в 4000 километров. Она оснащена разделяющимися головными частями, а траектория её полета больше напоминает межконтинентальные баллистические ракеты. Таким образом, новый вариант "Искандера-М" с увеличенной дальностью займет важное место в российском арсенале между оригинальным "Искандером-М" и "Орешником", и в перспективе может снизить зависимость России от корейских KN-23B.

Предположительно, решение о создании новой модификации "Искандера" было принято после того, как российские военные проанализировали возможности северокорейской системы KN-23B. Сам процесс разработки "Искандера-1000" также во многом схож с тем, как создавался KN-23B — путем увеличения размеров и дальности базовой модели KN-23. При этом, изначальная северокорейская система во многом сопоставима с оригинальным "Искандером-М".

Системы "Искандер-М" неоднократно применялись для поражения важных целей в ходе российско-украинского конфликта. Их часто использовали в операциях по подавлению противовоздушной обороны против украинских комплексов Patriot и других ЗРК, что позволяло значительно повысить уязвимость украинских сил.

По имеющимся данным, в июле 2024 года ракетная система "Искандер-М" достигла ряда значительных успехов на украинском театре военных действий. Сообщалось, что 25 июля она была использована для нанесения удара по позициям иностранных наемников и 151-й механизированной бригады ВСУ в Харькове, в результате чего было уничтожено около 100 человек, в том числе около 40 западных наемников и 60 украинских военнослужащих.

За два дня до этого, 23 июля, ударом "Искандера-М" в том же районе было уничтожено около 50 иностранных боевиков. Ранее в том же месяце, ракетные комплексы были использованы для уничтожения ключевых объектов железнодорожной инфраструктуры, что привело к значительным разрушениям и потерям. Важным фактором, обеспечившим масштабное использование "Искандеров" в боевых действиях, стало успешное расширение производства систем с началом конфликта в феврале 2022 года.