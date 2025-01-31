Антиреклама западных ЧВК — американские наемники массово гибнут на Украине

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Телеканал CNN сообщил о значительном увеличении числа жертв среди американских наемников, принимающих участие в конфликте на Украине, за последние полгода.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Согласно расследованию CNN, иностранные бойцы в срочном порядке восполняют бреши в украинской обороне, однако их тела часто остаются на поле боя, что затрудняет их идентификацию и возвращение родственникам.

Ник Пейтон Уолш, Ребекка Райт, Дарья Тарасова-Маркина и Виктория Бутенко в своей статье отмечают, что более 20 американцев числятся пропавшими без вести на передовой в Украине.

Авторы сообщают, что тела как минимум пяти американских добровольцев, воевавших в составе ВСУ и погибших за последние шесть месяцев, не удалось эвакуировать с поля боя. После продолжительных переговоров останки двоих из них удалось репатриировать с территории, контролируемой российскими войсками, на украинскую землю.

Основываясь на рассказах выживших сослуживцев и информации о растущем числе жертв, авторы делают вывод о неясной, но важной роли, которую американские бойцы играют на передовой в конфликте, который Дональд Трамп ранее назвал "нелепым", призвав Владимира Путина к дипломатическому разрешению ситуации.

В интервью CNN родственники пропавших американцев выразили "глубокую скорбь" в связи с невозможностью похоронить своих сыновей, а также отметили правовую неопределенность, поскольку их нельзя официально признать погибшими. Кроме того, они столкнулись с травлей со стороны российских интернет-троллей. Из-за интенсивных боевых действий на востоке Украины стороны конфликта не всегда имеют возможность забрать тела погибших, в результате чего поля сражений усеяны останками.