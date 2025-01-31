Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выстрел в ногу — европейские фермеры продолжают страдать из-за санкций против РФ
Санкционный лабиринт: Европа ищет пути закупки российского газа
Москва ищет альтернативные пути для поставок газа в Приднестровье
Открытие Менделеева, которое перевернуло алкогольную индустрию
Bentley Continental GT Speed First Edition: эксклюзив для России
Попытка исправить ошибку — Европа начинает поддерживать Путина
Двое мужчин похитили школьницу прямо на глазах у очевидцев — детали шокируют
Как короткие тренировки поддерживают здоровье мозга?
Удлинение ресниц без наращивания: три средства, которые работают

Антиреклама западных ЧВК — американские наемники массово гибнут на Украине

1:53
Силовые структуры » Военные новости

Телеканал CNN сообщил о значительном увеличении числа жертв среди американских наемников, принимающих участие в конфликте на Украине, за последние полгода.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

Согласно расследованию CNN, иностранные бойцы в срочном порядке восполняют бреши в украинской обороне, однако их тела часто остаются на поле боя, что затрудняет их идентификацию и возвращение родственникам.

Ник Пейтон Уолш, Ребекка Райт, Дарья Тарасова-Маркина и Виктория Бутенко в своей статье отмечают, что более 20 американцев числятся пропавшими без вести на передовой в Украине.

Авторы сообщают, что тела как минимум пяти американских добровольцев, воевавших в составе ВСУ и погибших за последние шесть месяцев, не удалось эвакуировать с поля боя. После продолжительных переговоров останки двоих из них удалось репатриировать с территории, контролируемой российскими войсками, на украинскую землю.

Основываясь на рассказах выживших сослуживцев и информации о растущем числе жертв, авторы делают вывод о неясной, но важной роли, которую американские бойцы играют на передовой в конфликте, который Дональд Трамп ранее назвал "нелепым", призвав Владимира Путина к дипломатическому разрешению ситуации.

В интервью CNN родственники пропавших американцев выразили "глубокую скорбь" в связи с невозможностью похоронить своих сыновей, а также отметили правовую неопределенность, поскольку их нельзя официально признать погибшими. Кроме того, они столкнулись с травлей со стороны российских интернет-троллей. Из-за интенсивных боевых действий на востоке Украины стороны конфликта не всегда имеют возможность забрать тела погибших, в результате чего поля сражений усеяны останками.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российский газ пойдёт в Приднестровье, минуя Украину Любовь Степушова Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Санкционный лабиринт: Европа ищет пути закупки российского газа
Москва ищет альтернативные пути для поставок газа в Приднестровье
Открытие Менделеева, которое перевернуло алкогольную индустрию
Bentley Continental GT Speed First Edition: эксклюзив для России
Попытка исправить ошибку — Европа начинает поддерживать Путина
Двое мужчин похитили школьницу прямо на глазах у очевидцев — детали шокируют
Как короткие тренировки поддерживают здоровье мозга?
Удлинение ресниц без наращивания: три средства, которые работают
Обмануть невесту, или Я не я, и внешность не моя
Антиреклама западных ЧВК — американские наемники массово гибнут на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.