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Война в Европе: мнение Ростислава Ищенко

«Европа не готова»: почему Ищенко сомневается в большом конфликте к 2025 году
1:12
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко оценил вероятность масштабного конфликта России с европейскими странами. По его мнению, ключевым барьером для начала войны в 2025 году является неготовность самой Европы к такому сценарию. Эксперт подчеркнул, что для Москвы основная сложность заключается не в военном противостоянии, а в рисках глобальной ядерной эскалации и проблематичном выходе из кризиса даже в случае победы.

Вооружённые силы Российской Федерации
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вооружённые силы Российской Федерации

Ищенко дополняя свой ответ на вопрос читателя издания "Военное дело", пишет, что даже если российская армия разгромит вооружённые силы европейских стран и развернёт своё наступление на Европу. То оккупация её остаётся нереалистичной из-за демографических ограничений: Россия не обладает ресурсами для контроля над регионом с населением почти в миллиард человек.

Политолог связал попытки спровоцировать войну между России и Европы с интересами США и Великобритании, которые, по его словам, рассчитывают остаться в стороне, используя географическую изоляцию (островное положение и Атлантический океан) как защиту от прямого столкновения.

Уточнения

Война́ — вооружённая борьба между государствами или народами, между классами внутри государства.
 

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.)), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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