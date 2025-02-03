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Подрезали крылья — ВВС Украины признали гибель пилота не названного самолета

Силовые структуры » Военные новости

Капитан украинских воздушных сил Иван Болотов ликвидирован, выполняя боевую задачу. Об этом сообщили в пресс-службе 831-й бригады тактической авиации.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Ему было всего 24 года.

В официальном заявлении военные подчеркнули, что Болотов был примером мужества и профессионализма. Однако подробности трагедии, в том числе тип самолёта, на котором он совершал свой последний вылет, в пресс-службе не раскрыли.

Ранее Министерство обороны России заявило об уничтожении самолёта Су-27 Вооружённых сил Украины силами российской авиации. Однако подтверждения того, что именно это событие связано с гибелью Ивана Болотова, в сообщении не приводится.

Уточнения

Су-27 — советский всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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