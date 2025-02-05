Новосибирские полицейские могут пересесть на самокаты

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Эксперты проинформировали о намерении предоставить несколько электросамокатов в безвозмездное пользование в рамках сотрудничества, направленного на повышение уровня безопасности в Новосибирске.

Фото: ru.freepik.com by macrovector полиция

Эти транспортные средства предназначены для нужд Министерства внутренних дел. Предполагается, что подобные инициативы будут реализовываться совместно с полицейскими управлениями и местными властями в различных городах, которые выразят подобный интерес. Что касается Новосибирска, выполнение данного проекта зависит от наличия у местной полиции запросов на использование средств индивидуальной мобильности.

Стоит отметить, что с 1 февраля сотрудники полиции федеральной территории "Сириус" в Сочи начали применять электросамокаты, так как это удобный и быстрый способ передвижения, передает Om1 Новосибирск.

Прежде чем запустить проект, все участники пройдут курс обучения и тестирование, связанное с безопасным управлением электросамокатами. В перспективе планируется расширить эту инициативу на все крупные города России, включая Новосибирск.

Уточнения

Новосиби́рск— третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

