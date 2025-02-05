Россия и Украина совершили крупный обмен военнопленными

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Россия и Украина провели обмен военнопленными. Каждая из сторон освободила по 150 человек. Об этом пишет издание "ФедералПресс" с ссылкой на Министерство обороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Отмечается, что обмен осуществлялся при поддержке Арабских Эмиратов. Страна оказала гуманитарное содействие. Киевскому режиму было передано 150 военнопленных ВСУ. Российская сторона получила в обмен на них 150 российских военных.

На данный момент российские бойцы прибыли в Белоруссию. Там они пройдут медицинские и психологическое обследование, а также смогут связаться с родственниками. Им окажут всю необходимую помощь. После прибытия в Россию военнослужащие будут отправлены на реабилитацию.

Напомним, прошлый обмен проходил по схеме "25 на 25". Он состоялся в середине января.