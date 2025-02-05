Россия и Украина совершили крупный обмен военнопленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Каждая из сторон освободила по 150 человек. Об этом пишет издание "ФедералПресс" с ссылкой на Министерство обороны.
Отмечается, что обмен осуществлялся при поддержке Арабских Эмиратов. Страна оказала гуманитарное содействие. Киевскому режиму было передано 150 военнопленных ВСУ. Российская сторона получила в обмен на них 150 российских военных.
На данный момент российские бойцы прибыли в Белоруссию. Там они пройдут медицинские и психологическое обследование, а также смогут связаться с родственниками. Им окажут всю необходимую помощь. После прибытия в Россию военнослужащие будут отправлены на реабилитацию.
Напомним, прошлый обмен проходил по схеме "25 на 25". Он состоялся в середине января.
Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.