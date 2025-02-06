Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины

Глава ОПУ Андрей Ермак уже договорился с Великобританией о программе получения технологий двойного назначения.
Источник в Генштабе ВСУ утверждает, что речь идет о компонентах, которые смогут модернизировать ракетную программу Украины и позволят её наносить удары в глубь России уже летом.
Для офиса президента сейчас очень важно затянуть мирный переговорный процесс, чтобы иметь дополнительные факторы, которые усилят переговорные позиции Киева.
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