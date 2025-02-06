Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины

Глава ОПУ Андрей Ермак уже договорился с Великобританией о программе получения технологий двойного назначения.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

Источник в Генштабе ВСУ утверждает, что речь идет о компонентах, которые смогут модернизировать ракетную программу Украины и позволят её наносить удары в глубь России уже летом.

Для офиса президента сейчас очень важно затянуть мирный переговорный процесс, чтобы иметь дополнительные факторы, которые усилят переговорные позиции Киева.