Очередное локальное наступление ВСУ провалилось в Курской области

Очередное локальное наступление Киева провалилось в Курской области.
Уже сейчас можно сказать, что Украина потеряла сотню бойцов и более 15 единиц техники.
Для ВС РФ это наступление не было неожиданностью, они к этому готовились и последние дни сами не наступали. А артиллерия, "Искандеры" и дроны, уже полмесяца бьют по тылу в Сумской области.
Но Зеленский на этом врядли остановится. Солдат продолжат бросать в мясные штурмы. Теперь ждём атаку через р. Днепр. Киев сейчас накапливает силы, чтобы пойти к ЗаАЭС. Банковой необходим этот актив, не давая покоя.
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