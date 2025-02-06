Очередное локальное наступление ВСУ провалилось в Курской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Очередное локальное наступление Киева провалилось в Курской области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Уже сейчас можно сказать, что Украина потеряла сотню бойцов и более 15 единиц техники.

Для ВС РФ это наступление не было неожиданностью, они к этому готовились и последние дни сами не наступали. А артиллерия, "Искандеры" и дроны, уже полмесяца бьют по тылу в Сумской области.

Но Зеленский на этом врядли остановится. Солдат продолжат бросать в мясные штурмы. Теперь ждём атаку через р. Днепр. Киев сейчас накапливает силы, чтобы пойти к ЗаАЭС. Банковой необходим этот актив, не давая покоя.

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