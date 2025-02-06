Конфликт России и Украины не будет заморожен, поскольку власти РФ не поддадутся на уловки Запада.
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Европа хочет заморозить боевые действия на Украине, чтобы перевооружить Киев, пишет РИА Новости.
"На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск", — отметил Мешков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы. Дело в том, что это может только дать Западу возможность укрепить военный потенциал Киева.
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