Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта одежда скроет ваши недостатки! Дизайнер перечислила лайфхаки
Космические похороны: развеять прах в стратосферу предложили россиянам
Почему по утрам жизнь кажется лучше? Британцы сделали неожиданное открытие
ВСУ такого не ожидали: почему контратака на Курскую область не удалась?
Оказывается, растительное молоко — это просто вода с ароматизатором
Древние находки вернули Ингушетии: что нашли при ремонте трассы Кавказ?
Финляндия готовится к войне с Россией, — посол Кузнецов
Китай мстит Трампу за пошлины: Акции Apple пошли вниз из-за слухов о проверке
Песок в лотке: пережиток прошлого или экономная альтернатива

Россия не поддастся на уловки: стоит ли ждать заморозки конфликта?

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Конфликт России и Украины не будет заморожен, поскольку власти РФ не поддадутся на уловки Запада.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Европа хочет заморозить боевые действия на Украине, чтобы перевооружить Киев, пишет РИА Новости.

"На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск", — отметил Мешков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы. Дело в том, что это может только дать Западу возможность укрепить военный потенциал Киева.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Последние материалы
Как получить выплаты за отпуск, если не хочется отдыхать?
7 февраля: взятие Владимира, Олимпиада в Сочи и расстрел Колчака
Как избавиться от запора: лучшие таблетки и рекомендации врачей
Всего 2 вопроса – и вы поймёте, есть ли у собаки проблемы с поведением
Шарлотка с орехами и корицей: ароматный яблочный пирог, который влюбляет с первого кусочка
Способность шевелить ушами перешла от приматов к музыкантам
Гренландия станет независимой? Политическая партия острова планирует провести референдум
Чтобы гортензия процветала: 3 типа растений, с которыми ей не стоит соседствовать
Опасность зимней сушки одежды: что скрывается за высоким уровнем влажности
Как сделать гречку ещё вкуснее? Добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.