Россия не поддастся на уловки: стоит ли ждать заморозки конфликта?

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Конфликт России и Украины не будет заморожен, поскольку власти РФ не поддадутся на уловки Запада.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Европа хочет заморозить боевые действия на Украине, чтобы перевооружить Киев, пишет РИА Новости.

"На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск", — отметил Мешков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы. Дело в том, что это может только дать Западу возможность укрепить военный потенциал Киева.