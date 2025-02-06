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ВСУ такого не ожидали: почему контратака на Курскую область не удалась?

Силовые структуры » Военные новости

Украинские солдаты не ожидали такого быстрого разгрома от ВС РФ в Курской области. Так считает офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Боцман".

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

6 февраля украинцы пытались атаковать предприняли попытку контратаковать Курскую область в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок, но им это не удалось.

Боцман, слова которого приводят РИА Новости, заявил, что ВСУ думали, что успешно наступят благодаря внезапности.

"После того как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство", — отметил он.

Наши солдаты ответили сводными отрядами с внушительной артиллерией. Их основу составили бойцы 810-й бригады морской пехоты, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, добровольческого отряда "Ветераны" и "Арбат", а также подразделений Росгвардии.

Таким образом украинских боевиков разгромили наши военные.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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