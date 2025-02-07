Неожиданный союзник — Финляндия признала участие финнов в СВО на стороне России

С начала конфликта на Украине около 100 граждан Финляндии приняли участие в боевых действиях, сообщает издание Yle.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

При этом некоторые из них воюют на стороне российских войск. Как правило, это люди, обладающие двойным гражданством или имеющие длительный опыт проживания в России, отмечается в материале.

Представители Министерства иностранных дел и Полиции безопасности Финляндии поделились информацией о гражданах страны, участвующих в конфликте, который длится уже три года. По данным ведомств, за это время на фронт отправились около 100 финнов.

Глава консульского отдела МИД Юсси Таннер пояснил, что министерство не занимается сбором данных о финских гражданах, участвующих в боевых действиях. Однако, по его оценке, речь идёт примерно о сотне человек. Он также уточнил, что в настоящее время на территории Украины сражаются около 30 финнов, но подчеркнул, что это лишь приблизительные цифры.

Кроме того, Таннер отметил, что некоторые граждане Финляндии воевали на стороне России. По его словам, такие люди, как правило, имеют двойное гражданство или длительное время проживали в России.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

