Несмотря на военную поддержку Запада, украинские войска в Донбассе продолжают отступать, и причин этому немало, отмечает The Christian Science Monitor. Среди них — недостаточная подготовка солдат, нехватка личного состава, низкая мотивация и царящий в армии хаос.
Наступление ВС РФ, продолжающееся уже несколько месяцев, подрывает моральный дух украинских военных, а также негативно сказывается на настроениях как гражданских, так и солдат вдоль всей линии фронта.
С холма у села Гришино хорошо видны последствия атак на Красноармейск, который уже больше года находится "под угрозой". Над городом поднимаются столбы дыма, а российские силы охватывают его с двух сторон.
К западу от Красноармейска Украина пытается "выстроить мощную оборону", но ей не хватает ни людей, ни вооружения на тысячекилометровом фронте. Ситуацию осложняют задержки и неопределённость с поставками военной помощи от США и Европы.
Эксперты предупреждают, что проблемы Украины могут усугубиться, если администрация Трампа сократит или полностью прекратит поддержку. В понедельник президент США Дональд Трамп намекнул, что готов продолжать поставки оружия, но в обмен на доступ к украинским редким металлам, необходимым для производства высокотехнологичной продукции.
Украина сталкивается с трудностями в мобилизации достаточного числа бойцов, а имеющиеся силы нередко используются неэффективно. Солдаты на передовой рассказывают, что специалистов, таких как авиатехники, отправляют в окопы вместо того, чтобы использовать их по назначению. Недавно решение направить авиатехников в пехотные подразделения "вызвало общественный резонанс", и его "пришлось отменить".
По мнению авторов статьи, Россия, "воспользовавшись нехваткой личного состава в украинской армии", захватила южные города Курахово и Угледар, создав плацдарм для дальнейшего наступления на Красноармейск. Цель — установить контроль над всей Донецкой областью. На этом участке фронта российские войска активно используют беспилотники, артиллерию и, что особенно важно, значительные резервы личного состава, которые "кажутся неисчерпаемыми".
Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
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