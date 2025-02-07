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Силовые структуры » Военные новости

Несмотря на военную поддержку Запада, украинские войска в Донбассе продолжают отступать, и причин этому немало, отмечает The Christian Science Monitor. Среди них — недостаточная подготовка солдат, нехватка личного состава, низкая мотивация и царящий в армии хаос.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Наступление ВС РФ, продолжающееся уже несколько месяцев, подрывает моральный дух украинских военных, а также негативно сказывается на настроениях как гражданских, так и солдат вдоль всей линии фронта.

С холма у села Гришино хорошо видны последствия атак на Красноармейск, который уже больше года находится "под угрозой". Над городом поднимаются столбы дыма, а российские силы охватывают его с двух сторон.

К западу от Красноармейска Украина пытается "выстроить мощную оборону", но ей не хватает ни людей, ни вооружения на тысячекилометровом фронте. Ситуацию осложняют задержки и неопределённость с поставками военной помощи от США и Европы.

Эксперты предупреждают, что проблемы Украины могут усугубиться, если администрация Трампа сократит или полностью прекратит поддержку. В понедельник президент США Дональд Трамп намекнул, что готов продолжать поставки оружия, но в обмен на доступ к украинским редким металлам, необходимым для производства высокотехнологичной продукции.

Украина сталкивается с трудностями в мобилизации достаточного числа бойцов, а имеющиеся силы нередко используются неэффективно. Солдаты на передовой рассказывают, что специалистов, таких как авиатехники, отправляют в окопы вместо того, чтобы использовать их по назначению. Недавно решение направить авиатехников в пехотные подразделения "вызвало общественный резонанс", и его "пришлось отменить".

По мнению авторов статьи, Россия, "воспользовавшись нехваткой личного состава в украинской армии", захватила южные города Курахово и Угледар, создав плацдарм для дальнейшего наступления на Красноармейск. Цель — установить контроль над всей Донецкой областью. На этом участке фронта российские войска активно используют беспилотники, артиллерию и, что особенно важно, значительные резервы личного состава, которые "кажутся неисчерпаемыми".

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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