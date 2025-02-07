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Российский школьник пытался пронести в СИЗО наркотики

Силовые структуры » МВД

В Нижегородской области школьник пытался пронести в СИЗО наркотические вещества. Они были упакованы в сладости. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Шприц, наркотики
Фото: commons.wikimedia.org by Accuruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шприц, наркотики

В конце января 17-летний юноша отправился на свидание к своему приятелю, который находится в СИЗО. Арестованный попросил пронести ему метадон и мефедрон. Наркотические средства школьник засунул в конфеты.

Во время встречи старшеклассник намеревался передать запрещенную посылку, однако при досмотре сотрудники СИЗО обнаружили следы преступления.

Теперь несовершеннолетнему посыльному грозит уголовное дело. Примечательно, что он уже давно стоит на учете.

Уточнения

Мефедро́н (англ. mephedrone), 4-метилметкатинон (англ. 4-methylmethcathinone, сокращённо 4-MMC), разговорное меф (англ. meph) — химическое соединение класса амфетаминов подкласса катинонов, психостимулятор, эмпатоген и эйфоретик.
 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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