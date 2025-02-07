Очередная украинская крепость пала — Россия освободила Дзержинск ДНР

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Министерство обороны России сообщило об освобождении города Дзержинск на территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что это событие произошло сегодня, 7 февраля 2025 года.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерия

Город был освобожден в результате действий 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, а также добровольческого формирования "Ветераны".

Все эти подразделения, по словам представителей российского оборонного ведомства, входят в состав группировки войск "Центр". Кроме того, сегодня было отмечено, что подразделения группировки освободили населенный пункт Дружба на территории Донецкой Народной Республики.