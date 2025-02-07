Цена потерянной фортецi: тысячи погибших и бегство — итоги потери Дзержинска для ВСУ

В ходе боевых действий за город Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 26 тысяч военнослужащих. Об этом 7 февраля сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Ранее в тот же день российские вооруженные силы освободили Дзержинск в ДНР. Отмечается, что особо отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, а также добровольческое формирование "Ветераны" группировки войск "Центр".

В Telegram-канале было заявлено, что за пять месяцев ожесточенных боев за Дзержинск российские войска нанесли противнику значительный урон. Отмечалось, что ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки, что эквивалентно более чем 26 тысячам военнослужащих.

По информации Минобороны РФ, для удержания города украинская сторона привлекла восемь бригад, общее количество которых достигало 50 батальонов. Подчеркивалось, что общая численность группировки составляла более 40 тысяч военных.

Также сообщалось, что площадь освобожденной территории превысила 50 квадратных километров. Помимо этого, в ходе операции удалось освободить 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории.

По данным Минобороны РФ, суточные потери ВСУ составляют около 200 человек убитыми и ранеными. Кроме того, в ходе боевых действий было уничтожено 240 единиц бронетехники, включая танки и боевые машины пехоты, а также более 340 артиллерийских орудий и миномётов.

Уточнения

Торе́цк — город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, административный центр Торецкой городской общины.

