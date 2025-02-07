Ермак потребовал от Сырского продолжить операцию в Курской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В офисе президента Украины рассказали, что глава ОПУ Андрей Ермак потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского продолжить операцию в Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

И это несмотря на потери в военной технике и человеческих резервах. Владимир Зеленский недоволен тем, что украинская армия не способна занять сейчас даже несколько маленьких населённых пунктов, а тактические успехи в полях не позволяют развивать информационную кампанию.

Напомним, очередное локальное наступление украинцев провалилось в Курской области.