Ермак потребовал от Сырского продолжить операцию в Курской области

В офисе президента Украины рассказали, что глава ОПУ Андрей Ермак потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского продолжить операцию в Курской области.
И это несмотря на потери в военной технике и человеческих резервах. Владимир Зеленский недоволен тем, что украинская армия не способна занять сейчас даже несколько маленьких населённых пунктов, а тактические успехи в полях не позволяют развивать информационную кампанию.
Напомним, очередное локальное наступление украинцев провалилось в Курской области.
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