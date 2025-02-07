Киев готовится. В ТЦК и частях ВСУ усилили меры безопасности после череды взрывов

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ТЦК и воинских частях Украины усилили меры безопасности.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Сделано это после череды взрывов. Усилено патрулирование. Усилена охрана территории, установлены видеокамеры и т. д. Любые протесты, попытки туда проникнуть будут расценены как теракт.

Украинские паблики пишут, что значит точно Киев готовится к чему-то более масштабному. Вероятно, к усилению мобилизации. Однако это приведёт к росту протестов против ТЦКшников, вплоть до митингов, а также попыток захвата зданий военкоматов, чтобы освободить всех похищенных украинцев.