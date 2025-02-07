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Киев готовится. В ТЦК и частях ВСУ усилили меры безопасности после череды взрывов

0:39
Силовые структуры

В ТЦК и воинских частях Украины усилили меры безопасности.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Сделано это после череды взрывов. Усилено патрулирование. Усилена охрана территории, установлены видеокамеры и т. д. Любые протесты, попытки туда проникнуть будут расценены как теракт.

Украинские паблики пишут, что значит точно Киев готовится к чему-то более масштабному. Вероятно, к усилению мобилизации. Однако это приведёт к росту протестов против ТЦКшников, вплоть до митингов, а также попыток захвата зданий военкоматов, чтобы освободить всех похищенных украинцев.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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